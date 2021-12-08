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Месси обогнал Пеле и вышел на третье место по количеству голов за карьеру

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 01:05
Спорт
Месси обогнал Пеле и вышел на третье место по количеству голов за карьеру
Global Look Press  /  Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Париж, 8 декабря. Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вышел на чистое третье место по голам за профессиональную карьеру в официальных матчах, обогнав трехкратного чемпиона мира Пеле. Об этом свидетельствуют данные Фонда спортивной статистики (RSSSF).

Рекорд аргентинец поставил в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». В этой встрече парижане крупно обыграли соперника со счетом 4:1, а сам Месси оформил дубль. Также два мяча в ворота бельгийцев забил Килиан Мбаппе.

Теперь у Месси в активе 758 голов за карьеру. Бразилец Пеле забил 757 мячей. Вторую строчку в этом рейтинге занимает португалец Криштиану Роналду (801), на первой располагается австрийский и чехословацкий нападающий Йозеф Бицан (805).

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Помимо этого, на его счету три голевые передачи.

Недавно Роналду преодолел отметку в 800 забитых голов за карьеру. Это случилось в матче с лондонским «Арсеналом», в котором португалец дважды поразил ворота соперника.

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