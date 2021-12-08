Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях

Москва, 8 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию по ряду вопросов. Однако Москве и Вашингтону понадобится еще долгое время, чтобы урегулировать все проблемы в отношениях, считает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на это уйдет не один месяц и даже не год. При этом Ушаков подчеркнул, что в перспективе личная встреча российского и американского лидеров на нейтральной территории возможна. Однако на прошедшей конференции Путин и Байден данный вопрос не обсуждали, добавил помощник президента России.

«Украина очень много времени заняла», — добавил Ушаков, отметив самую объемную тему переговоров президентов.

Саммит лидеров завершился по прошествии двух часов общения. Диалог состоялся в закрытом от прессы формате. Обе стороны заверили, что переговоры были честными, откровенными и открытыми.