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Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях

Политика
Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию по ряду вопросов. Однако Москве и Вашингтону понадобится еще долгое время, чтобы урегулировать все проблемы в отношениях, считает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на это уйдет не один месяц и даже не год. При этом Ушаков подчеркнул, что в перспективе личная встреча российского и американского лидеров на нейтральной территории возможна. Однако на прошедшей конференции Путин и Байден данный вопрос не обсуждали, добавил помощник президента России.

«Украина очень много времени заняла», — добавил Ушаков, отметив самую объемную тему переговоров президентов.

Саммит лидеров завершился по прошествии двух часов общения. Диалог состоялся в закрытом от прессы формате. Обе стороны заверили, что переговоры были честными, откровенными и открытыми.

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Все новости / Политика / Ушаков: Россия и США еще долгое время не смогут решить проблемы в отношениях
украина путин переговоры байден ушаков помощник президента
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