Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:26
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин и Байден не обсуждали возможность отправки российских войск на Украину

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 00:49
Политика
Путин и Байден не обсуждали возможность отправки российских войск на Украину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 декабря. Речь о гипотетической возможности отправки российских войск на Украину в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена даже не шла.

Онлайн-встреча Путина и Байдена состоялась вечером 7 декабря. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, однако вопрос «российского вторжения» на Украину не стоял на повестке, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Об этом речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!» — ответил Ушаков.

Западные СМИ в последнее время все чаще начали говорить о якобы готовящемся вторжении российских войск на Украину. Во время переговоров Путин в очередной раз заверил власти США, что у России нет планов нарушать суверенитет соседнего государства.

Переговоры двух президентов носили деловой и откровенный характер. Однако в Кремле констатировали, что сотрудничество США и России продолжает находиться в неудовлетворительном состоянии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин и Байден не обсуждали возможность отправки российских войск на Украину
украина путин байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать