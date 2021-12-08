Путин и Байден не обсуждали возможность отправки российских войск на Украину

Москва, 8 декабря. Речь о гипотетической возможности отправки российских войск на Украину в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена даже не шла.

Онлайн-встреча Путина и Байдена состоялась вечером 7 декабря. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, однако вопрос «российского вторжения» на Украину не стоял на повестке, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Об этом речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!» — ответил Ушаков.

Западные СМИ в последнее время все чаще начали говорить о якобы готовящемся вторжении российских войск на Украину. Во время переговоров Путин в очередной раз заверил власти США, что у России нет планов нарушать суверенитет соседнего государства.

Переговоры двух президентов носили деловой и откровенный характер. Однако в Кремле констатировали, что сотрудничество США и России продолжает находиться в неудовлетворительном состоянии.