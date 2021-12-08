Доктор Мясников: тошнота может оказаться признаком сердечного приступа

Москва, 8 декабря. Нередко люди недооценивают опасность тошноты, однако она может быть симптомом сердечного приступа. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

По словам Мясникова, далеко не всегда перед инфарктом у людей наблюдаются привычные симптомы, вроде боли, холодного пота, одышки и учащенного пульса. Иногда пациентов в предынфарктном состоянии может просто подташнивать. Выпуск программы «О самом главном» опубликован на официальном YouTube-канале.

«Он просто будет ходить "серый", мрачный, будет говорить: "Что-то меня как-то подташнивает". Часто он даже не может сказать, что у него это и не боль, и не тошнота, просто неможется ему», — объяснил Мясников.

Помимо этого, ранее Мясников предупредил, что употребление аспирина детьми может быть опасно. По словам телеведущего, данный препарат строго противопоказан для всех, кому еще нет 13 лет.