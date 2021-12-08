Путин и Байден нашли время для шуток в ходе двустороннего саммита

Москва, 8 декабря. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин во время общения на двустороннем саммите шутили и обменивались комплиментами. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Разговор глав государств состоялся вечером 7 декабря. На протяжении двухчасовых переговоров стороны обсуждали вопросы, касающиеся международной повестки, а также двусторонние отношения. В то же время, на саммите было место и для обмена комплиментами и шутками, сообщил Ушаков.

«Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, и обмена комплиментами. Нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы», — заявил Ушаков.

Значительную часть переговоров президентов заняла украинская тематика. В частности, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон готов принять участие в мирных процессах в Донбассе посредством реализации минских договоренностей.