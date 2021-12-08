Российских морпехов и разведчиков могут обеспечить сверхлегкими багги

Москва, 8 декабря. Подразделения десантников, морских пехотинцев и разведчиков могут получить на вооружение сверхлегкие и скоростные автомобили багги. Об этом рассказали источники в Минобороны России.

Благодаря новым машинам оборонное ведомство планирует создать новые мобильные воинские формирования. Сама новинка будет сформирована на основе легких транспортников «Сармат». Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что поставки багги в войска сделают армию более приспособленной к ведению высокоманевренной войны, сообщает издание «Известия».

«Багги полностью отвечают концепции ведения высокоманевренных боевых действий. Противоборствующие стороны действуют в рассредоточенных порядках и быстро меняют направления атак, совершают фланговые обходы. Багги, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК», — сообщил аналитик.

Недавно врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин заявил, что 20 танков Т-14 «Армата» заступят на боевое дежурство до конца текущего года. В какие подразделения новинки попадут, пока не уточняется.