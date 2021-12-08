Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:26
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российских морпехов и разведчиков могут обеспечить сверхлегкими багги

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 00:44
Армия
Российских морпехов и разведчиков могут обеспечить сверхлегкими багги
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 8 декабря. Подразделения десантников, морских пехотинцев и разведчиков могут получить на вооружение сверхлегкие и скоростные автомобили багги. Об этом рассказали источники в Минобороны России.

Благодаря новым машинам оборонное ведомство планирует создать новые мобильные воинские формирования. Сама новинка будет сформирована на основе легких транспортников «Сармат». Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что поставки багги в войска сделают армию более приспособленной к ведению высокоманевренной войны, сообщает издание «Известия».

«Багги полностью отвечают концепции ведения высокоманевренных боевых действий. Противоборствующие стороны действуют в рассредоточенных порядках и быстро меняют направления атак, совершают фланговые обходы. Багги, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК», — сообщил аналитик.

Недавно врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин заявил, что 20 танков Т-14 «Армата» заступят на боевое дежурство до конца текущего года. В какие подразделения новинки попадут, пока не уточняется.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Российских морпехов и разведчиков могут обеспечить сверхлегкими багги
вдв багги морпехи
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать