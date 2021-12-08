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Вице-премьер Абрамченко предложила строить новые школы и детские сады из дерева

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 00:43
Общество
Вице-премьер Абрамченко предложила строить новые школы и детские сады из дерева
pxhere.com

Москва, 8 декабря. Строительство новых школ, детских садов, медицинских учреждений и других социальных объектов в России планируется начать с применением несущих деревянных конструкций. Соответствующий вопрос поручила проработать Минсельхозу и Минстрою вице-премьер Виктория Абрамченко.

Данный проект призван ускорить строительство подобных объектов в полтора-два раза, уменьшив при этом его стоимость до 15%. По мнению экспертов, при должном соблюдении всех технологий такие строения неогнеопасны, а также более экологичны. Помимо этого, благодаря использованию деревянных конструкций в строительстве небогатые регионы России смогут устранить проблему нехватки различных социальных объектов, передает газета «Известия».

Как сообщили в Минстрое, на данный момент в ведомстве уже прорабатывают вопрос изменения законодательства в данной области. По словам Абрамченко, благодаря такому способу строительства в России произойдет развитие лесопромышленного комплекса.

Также ранее российский вице-премьер предложила начать использовать при возведении жилья в России вторичные ресурсы. Соответствующие предложения должны предоставить кабмину Российский экологический оператор Минприроды и Минстрой России до 15 декабря.

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дерево строительство школы детские сады регионы абрамченко
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