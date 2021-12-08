Путин во время саммита объяснил Байдену понятие красных линий

Москва, 8 декабря. Определенные красные линии известны всем мировым лидерам. Они исключают дальнейшее продвижение НАТО на восток, заявил российский президент Владимир Путин в беседе со своим коллегой Джо Байденом.

Президент РФ добавил, что красные линии не позволяют размещать на территории Украины и других государств оружейные системы. Кроме того, они исключают любое наступательное вооружение, передал слова лидера его помощник Юрий Ушаков.

«И в конце концов, лидеры условились передать своим командам, своим представителям оперативно вступить в контакт по этим чувствительным вопросам», — отметил Ушаков.

Недавно между Путиным и Байденом возникло недопонимание по поводу красных линий. Путин заявлял, что вступление Украины в Североатлантический альянс создает на ее территории серьезные угрозы для РФ. Байден же в свою очередь ответил, что не принимает ничьих красных линий в качестве основания для формирования внешней политики своего государства. Главу США осудили за такую принципиальную и необоснованную позицию, а Путин, видимо, после этого решил объяснить «непонятный» Байдену термин.

Саммит двух лидеров состоялся 7 декабря. Переговоры продолжались более двух часов. В ходе них стороны обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения и другую международную повестку.