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Путин во время саммита объяснил Байдену понятие красных линий

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 00:43
Политика
Путин во время саммита объяснил Байдену понятие красных линий
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 декабря. Определенные красные линии известны всем мировым лидерам. Они исключают дальнейшее продвижение НАТО на восток, заявил российский президент Владимир Путин в беседе со своим коллегой Джо Байденом.

Президент РФ добавил, что красные линии не позволяют размещать на территории Украины и других государств оружейные системы. Кроме того, они исключают любое наступательное вооружение, передал слова лидера его помощник Юрий Ушаков.

«И в конце концов, лидеры условились передать своим командам, своим представителям оперативно вступить в контакт по этим чувствительным вопросам», — отметил Ушаков.

Недавно между Путиным и Байденом возникло недопонимание по поводу красных линий. Путин заявлял, что вступление Украины в Североатлантический альянс создает на ее территории серьезные угрозы для РФ. Байден же в свою очередь ответил, что не принимает ничьих красных линий в качестве основания для формирования внешней политики своего государства. Главу США осудили за такую принципиальную и необоснованную позицию, а Путин, видимо, после этого решил объяснить «непонятный» Байдену термин.

Саммит двух лидеров состоялся 7 декабря. Переговоры продолжались более двух часов. В ходе них стороны обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения и другую международную повестку.

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Все новости / Политика / Путин во время саммита объяснил Байдену понятие красных линий
путин байден Красные линии
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