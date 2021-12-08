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США выступили за создание переговорного механизма с Россией и НАТО по Украине

Политика
США выступили за создание переговорного механизма с Россией и НАТО по Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 декабря. Соединенные Штаты считают, что необходимо создать механизм по проведению переговоров между Вашингтоном, НАТО и Москвой для стабилизации обстановки в Киеве. Об этом сообщили в Белом доме.

Инициированный способ переговоров должен отвечать обеспокоенности США, Североатлантического альянса и России. Вместе с этим помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американский лидер не пошел на уступки в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Не было никаких уступок, никаких обязательств», — сообщил Салливан.

На прошедших переговорах президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина теме Украины было уделено особое внимание. В частности российский лидер потребовал не обвинять Россию в дестабилизации обстановки, а его американский коллега заявил о готовности выступить посредником в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

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украина сша нато
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