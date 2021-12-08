Зеленский не ждет звонка Байдена по итогам встречи с Путиным

Киев, 8 декабря. Офис президента Украины не ожидает звонка от американского коллеги Джо Байдена после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник госоргана Михаил Подоляк.

В письменном обращении он поблагодарил хозяина Белого дома за призыв к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, саммит лидеров России и США не стал сенсацией, а получился чем-то вроде промежуточного анализа происходящих событий в глобальной повестке дня, касающейся Соединенных Штатов и их партнеров.

«Переговоры президентов Байдена и Путина не принесли сенсации», — отметил Пололяк.

Ранее сенатор от демократической партии США Роберт Менендес пригрозил России «матерью всех санкций». Он заявил, что ограничения будут введены в случае «нападения» Москвы на Киев и будут нести разрушительный характер.