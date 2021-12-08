Главным героем эпохи СССР россияне считают Юрия Гагарина

Москва, 8 декабря. Наибольшую неприязнь среди известных людей советской эпохи у россиян вызывает первый президент СССР Михаил Горбачев, а главным героем, по их мнению, является космонавт Юрий Гагарин. Соответствующие данные привел ВЦИОМ по результатам опроса.

Опрос проводился среди жителей России. Участников исследования спросили, какие известные личности из советской эпохи являются для них кумирами, а про каких они не хотят и вспоминать.

Однозначной личностью является первый человек в космосе — Гагарин. Однако среди политиков находятся как их поклонники, так и противники. Несмотря на политическую либерализацию страны, Горбачев в глазах многих россиян выглядит слабым лидером.

«Он не смог удержать СССР, он проиграл в конкурентной борьбе Борису Ельцину, потерял страну и партию», — сказал политолог РБК Алексей Макаркин.

В рейтинге антигероев присутствуют также Никита Хрущев и Иосиф Сталин. Согласно опросу, деятельность Сталина по больше части не одобряет молодая часть населения.

Недавно глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко выступил в честь 30-летия с момента распада СССР. Он отметил, что избежать развала страны можно было бы при заключении конфедеративного договора.