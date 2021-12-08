Кедми: Москва сыграет на страхе Вашингтона и отобьет желание вводить санкции

Москва, 8 декабря. Запад продолжает обсуждать возможности введения новых антироссийских санкций. Однако попытки Вашингтона оказывать давление на Москву можно быстро пресечь, считает военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Западные СМИ поддерживают антироссийскую информационную повестку, но для них не важно настоящее положение дел. Они готовы следовать любой авантюре, которая будет использована против Москвы, высказался Кедми в эфире «Вести ФМ».

«Воевать они боятся, поэтому вся их война заключается в оголтелой пропаганде, психологическом и экономическом давлении. Но у них отсутствует элементарная логика. Разве они санкциями сломали Иран? Они ничего не добились с Ираном – наоборот, подтолкнули его к невиданному прогрессу в разработке ядерного оружия», — сказал политолог.

Главный страх НАТО, по мнению Кедми, связан с риском военного столкновения с Россией. Если Москва сможет четко обозначить готовность защищать красные линии военными силами, Запад задумается прежде, чем вводить санкции.

Федеральное агентство новостей /

«Санкции – это эмбарго. Эмбарго – это агрессия. А агрессия – это война. Красная линия для НАТО – риск военного столкновения с российской армией. Это для них самое страшное из всего, что может быть. Когда до этого доходит, они отступают», — отметил Кедми.

По мнению израильского военного эксперта, если страны НАТО «приучат» Москву, что остановить давление можно с помощью силы, то им придется «пенять на себя». Поэтому России не стоит бояться санкций, заключил политолог.

Ранее Кедми заявил, что Россия должна отвечать на «подлость и мерзость» западных игроков таким образом, какого они не ожидают. Эксперт уверен, что Москве нужно действовать «жестче», так как геополитическая реальность меняется стремительно, что, в конечном итоге, может привести к военному конфликту.