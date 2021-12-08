Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:25
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кедми: Москва сыграет на страхе Вашингтона и отобьет желание вводить санкции

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 00:24
Политика
Кедми: Москва сыграет на страхе Вашингтона и отобьет желание вводить санкции
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 8 декабря. Запад продолжает обсуждать возможности введения новых антироссийских санкций. Однако попытки Вашингтона оказывать давление на Москву можно быстро пресечь, считает военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Западные СМИ поддерживают антироссийскую информационную повестку, но для них не важно настоящее положение дел. Они готовы следовать любой авантюре, которая будет использована против Москвы, высказался Кедми в эфире «Вести ФМ».

«Воевать они боятся, поэтому вся их война заключается в оголтелой пропаганде, психологическом и экономическом давлении. Но у них отсутствует элементарная логика. Разве они санкциями сломали Иран? Они ничего не добились с Ираном – наоборот, подтолкнули его к невиданному прогрессу в разработке ядерного оружия», — сказал политолог.

Главный страх НАТО, по мнению Кедми, связан с риском военного столкновения с Россией. Если Москва сможет четко обозначить готовность защищать красные линии военными силами, Запад задумается прежде, чем вводить санкции.

Кедми: Москва сыграет на страхе Вашингтона и отобьет желание вводить санкции
Федеральное агентство новостей /

«Санкции – это эмбарго. Эмбарго – это агрессия. А агрессия – это война. Красная линия для НАТО – риск военного столкновения с российской армией. Это для них самое страшное из всего, что может быть. Когда до этого доходит, они отступают», — отметил Кедми.

По мнению израильского военного эксперта, если страны НАТО «приучат» Москву, что остановить давление можно с помощью силы, то им придется «пенять на себя». Поэтому России не стоит бояться санкций, заключил политолог.

Ранее Кедми заявил, что Россия должна отвечать на «подлость и мерзость» западных игроков таким образом, какого они не ожидают. Эксперт уверен, что Москве нужно действовать «жестче», так как геополитическая реальность меняется стремительно, что, в конечном итоге, может привести к военному конфликту.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми: Москва сыграет на страхе Вашингтона и отобьет желание вводить санкции
санкции нато валюта яков кедми
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать