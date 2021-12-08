Вашингтон не считает, что Москва решила напасть на украинскую территорию

Вашингтон, 8 декабря. Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются мнения, что Россия не намерена совершать нападение на Украину. Такое заявление по итогам двустороннего саммита лидеров США и РФ озвучил Белый дом.

Однако, сказано в сообщении, если Россия начнет применять агрессивные меры в отношении Украины, США придется вмешаться. Так, Вашингтон готов удовлетворить запросы своих восточноевропейских партнеров и расширить присутствие американских военных на их территории.

«Соединенные Штаты будут положительно отвечать на такие запросы в случае дальнейшего вторжения на Украину», — отмечено в заявлении.

Россия неоднократно опровергала все обвинения в желании «вторгнуться» на Украину. Последние все чаще стали появляться в западных СМИ. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такие опасения не имеют под собой оснований. Кроме того, высказывания по поводу «поддержки Киева» в случае «агрессии Москвы» вовсе экзальтированны и лишены здравого смысла, передавал слова Пескова «Взгляд».