Сенатор США Менендес пригрозил России «матерью всех санкций» из-за Украины

Вашингтон, 7 декабря. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес работает над «матерью всех санкций» против России. Они будут применены в случае «нападения» Москвы на Киев.

Демократ Менендес сообщил всем, кто следит за ситуацией вокруг Украины, что «мать всех санкций» приведет к разрушительным последствиям. По его словам, таких ограничений раньше не было.

«То, что обсуждается — на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал. Я надеюсь, мы обеими партиями сможем вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», — заявил сенатор в ходе слушаний на тему политики в отношении Москвы.

Профильный комитет палаты представителей США обнародовал документ оборонного бюджета страны. В него не включили санкции по суверенному долгу России. За ввод мер давления высказывались члены американского конгресса.