Белый дом отметил полную вовлеченность Путина в переговорах с Байденом

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин был полностью вовлечен в диалог во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Соответствующее заявление привел Белый дом, отметив, что беседа носила двусторонний характер.

После переговоров Джо Байден созвонился с лидерами европейских стран. В частности, хозяин Белого дома обсудил саммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драки и Борисом Джонсоном.

В рамках онлайн-встречи Путин и Байден также затронули тему кибербезопасности. Отдельное внимание было уделено компьютерным вирусам-вымогателям. Главы РФ и США дополнительно обсудили стратегическую стабильность между государствами и взаимодействие по региональным вопросам.