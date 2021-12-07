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Замгоссекретаря США: возможные санкции против России будут равнозначны «полной изоляции Москвы»

Политика
Замгоссекретаря США: возможные санкции против России будут равнозначны «полной изоляции Москвы»
flickr.com  /  U.S. Embassy Moldova

Вашингтон, 7 декабря. Немецкая сторона может принять «серьезные меры» в отношении газопровода «Северный поток — 2» при определенных условиях. Такое заявление озвучили в Госдепе США.

Причиной «кардинальных» и «жестких» мер может стать «вторжение» России на территорию Украины. Соединенные Штаты надеются, что при этом проект будет остановлен.

«Санкции в случае вторжения РФ на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы», — заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Несмотря на это, по словам Нуланд, американский президент Джо Байден заинтересован в более стабильных отношениях с Москвой. По его мнению, предсказуемый диалог между странами находится в интересах и президента РФ Владимира Путина, передает RT.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никаких агрессивных планов в отношении Киева. Любые обвинения, которые появляются в западных СМИ, не имеют под собой оснований. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва перемещает войска только в пределах собственной территории. Этот факт не должен волновать другие мировые державы.

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санкции нуланд госдеп
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