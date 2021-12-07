Четыре автомобиля загорелись возле больницы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. Сразу четыре машины вспыхнули возле одной из больниц по адресу Шлиссельбургский проспект в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

Сообщение на пульт спасателей поступило в 9:54 часов утра. Автомобиль марки Opel полностью сгорел, два автомобиля частично оплавились, еще у одного частично обгорел салон.

«Автомобиль марки "Опель" выгорел по всей площади. В автомобиле марки "Рено Дастер" обгорел салон. Автомобили марки "Лада Ларгус" и "Сан Енг" частично оплавились», — подтвердили в МЧС.

Недавно в Петербурге автомобиль загорелся на дороге в Приморском районе. В результате инцидента никто не пострадал, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.