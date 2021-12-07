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Авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:58
Происшествия
Авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru

Воронеж, 7 декабря. Массовое ДТП произошло на автомобильной дороге М-4 «Дон» под Воронежем. Столкнулось сразу 12 машин. Об этом сообщила глава местного отделения пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

По ее словам, авария случилась утром на 493-м километре трассы в Рамонском районе Воронежской области. Водитель Kia Rio направлялся в сторону Москвы, однако в какой-то момент не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Следовавшие за ним автомобили попытались уйти от столкновения, но безуспешно.

«Всего в происшествии столкнулись 12 транспортных средств, все они получили механические повреждения, никто не пострадал. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказала Куликова в интервью ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса. Информации о пострадавших не поступало. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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авария мвд воронежская область наталья куликова
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