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Президенты России и США Путин и Байден обсудили кибербезопасность на онлайн-саммите

Политика
Президенты России и США Путин и Байден обсудили кибербезопасность на онлайн-саммите
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 7 декабря. Онлайн-встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена завершилась 7 декабря. Лидеры в обсуждениях затронули тему кибербезопасности, сообщили в Белом доме.

Конференция проходила в формате видеозвонка. Путин и Байден обсуждали ряд вопросов, которые стоят на повестке российско-американских отношений. Саммит проходил по закрытому каналу связи.

Президенты провели отдельный диалог по компьютерным вирусам-вымогателям. Путин и Байден обсудили и стратегическую стабильность между странами, совместную работу по региональным вопросам, включая Иран, отмечается в документе Белого дома.

Представителям СМИ показали только первый кадры общения Путина и Байдена. Президенты поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Это вторая встреча глав России и США.

Переговоры двух лидеров длились более двух часов. Владимир Путин во время беседы находился в кабинете один, периодически кнопкой вызывая нужных сотрудников Кремля. Джо Байден общался с российским лидером в окружении своих сподвижников.

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