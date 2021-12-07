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Президент ЦАР обсудил с главой минтранспорта Камеруна строительство нового транзитного коридора

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:55
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с главой минтранспорта Камеруна строительство нового транзитного коридора
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 7 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с министром транспорта Камеруна Нгалле Бибехе Эрнестом Массена.

Стороны провели переговоры по вопросу транзитных коридоров Дуала — Нджамена и Нджамена — Банги. По данным камерунской таможни, общая стоимость грузов, которые ежегодно проходят из одной столицы в другую, составляет около 55 миллиардов франков КФА.

Отсутствие у Центральноафриканской Республики выхода к морю всегда являлось препятствием для экономического развития государства. Транзитные магистрали являются одним из самых эффективных решений проблемы логистики ценных ресурсов, которыми богата ЦАР.

Фостен-Арканж Туадера уверен, что коридор Пуант-Нуар — Браззавиль — Банги— Нджамена, прокладка которого активно обсуждается с 2019 года, позволит республике выйти на новый уровень. Это значительно укрепит потенциал страны.

Ранее аналитики издания Revue Centrafricain выяснили, что экономика ЦАР потеряла около 89 миллионов долларов из-за действий контрабандистов португальского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА):

«Прошел почти месяц с момента объявления громкого дела о хищениях золота и алмазов миротворцами Организации Объединенных Наций. О масштабах их преступлений свидетельствует тот факт, что полиция Лиссабона провела обыски в более чем 100 квартирах и офисах подозреваемых. Расследование продолжается».

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африка камерун цар
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