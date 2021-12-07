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Экоактивисты устроили демонстрацию против сейсмической разведки диких побережий ЮАР

Весь мир
Экоактивисты устроили демонстрацию против сейсмической разведки диких побережий ЮАР
wikipedia.org  /  Judgefloro

Претория, 7 декабря. Южноафриканские экоактивисты устроили митинг в поддержку прекращения разведки крупных нефтяных месторождений на Диком Восточном побережье. Демонстранты уверены, что разработка скважин нанесет непоправимый вред морской среде.

Ранее суд ЮАР отклонил ходатайство экологов против крупной компании Shell, так как не нашел доказательств угрозы животным, обитающим в данном регионе. В связи с этим более 1000 человек вышли на пляж близ Порт-Эдварда:

«Само рассмотрение возможности промышленных работ в нетронутых побережьях ужасна. Оглянитесь вокруг! Это неприемлемо, и мы это остановим».

Руководство Shell прокомментировало данную акцию и заявило, что планируемая разведка месторождений получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Также они заверили, что это внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Южно-Африканской Республики, если сотрудники компании найдут залежи ресурсов.

Однако жители не разделили уверенности нефтяных магнатов. Активисты считают, что сейсмические взрывные работы, которые планируют провести на 6000 квадратных километрах, убьют или отпугнут животных, обитающих в зоне разведки.

Ранее Россия ввела двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР. Мера связана с темпами распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

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африка юар
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