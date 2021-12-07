Санкции против суверенного долга России не вошли в проект оборонного бюджета США

Вашингтон, 7 декабря. Оборонный бюджет США представлен без санкционных ограничений по суверенному долгу России. Об этом свидетельствует текст законопроекта, обнародованный профильным комитетом палаты представителей.

СМИ ранее сообщали, что Вашингтон изучает инициативу введения новых санкций против Москвы по вопросу Киева. Предположительно, ограничения могли касаться суверенного долга России. Отдельно за ввод мер давления высказывались члены Конгресса США.

В оборонном бюджете Соединенных Штатов также не включены санкции против российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». В то же время документ предполагает, что на инициативу военного «сдерживания» Москвы будет затрачено порядка 4 миллиардов долларов. Против «СП-2» яро выступала Республиканская партия, однако Белый дом решил оградить проект от ограничительных мер, пишет RT.