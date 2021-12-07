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Роспотребнадзор: Россия не будет закрывать границы из-за омикрон-штамма

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:41
Общество
Роспотребнадзор: Россия не будет закрывать границы из-за омикрон-штамма
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. Россия ужесточит контроль за распространением эпидемии коронавируса в связи с появлением в стране нового штамма «Омикрон», однако государственные границы закрыты не будут. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что сотрудники пограничных служб начнут тщательно контролировать россиян, приезжающих из африканских регионов через другие страны. По словам Поповой, они будут проверять штампы государств, с которыми на данный момент ограничено сообщение из-за омикрон-штамма. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее в России был зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Его обнаружили у россиянки, прибывшей из Южно-Африканской Республики.

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