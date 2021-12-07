Le Potentiel Centrafricain: главаря боевиков UPC необходимо экстрадировать в ЦАР и судить

Банги, 7 декабря. Главаря вооруженной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу необходимо выследить и предать суду, считают аналитики информационного портала Le Potentiel Centrafricain.

«Этот иностранный наемник, возглавляющий радикальное бандформирование, виновен в смерти тысячи жителей Центральноафриканской Республики. И после всех бесчинств он посмел обвинить Фостен-Арканжа Туадера. Население страны должно объединиться и потребовать ареста этого преступника, которому хватило смелости оскорбить нашего национального лидера», — говорится в материале издания.

Журналисты напомнили, что Али Дарасса одним из первых нарушил Хартумское соглашение. Под его руководством боевики UPC продолжили нападать на мирных жителей и дестабилизировать обстановку в ЦАР. Также аналитики отметили бездействие миротворцев ООН, которые неоднократно имели возможность арестовать преступника, но вместо этого пособничали ему.

«Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) закрывает глаза на бесчинства Дарассы. Но он должен быть нейтрализован и предан суду», — уверены корреспонденты Le Potentiel Centrafricain.

Ранее сотрудники издания Ndjoni Sango выяснили, что Али Дарасса заручился поддержкой Чада и Франции для дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике. Также глава боевиков UPC намерен объединиться с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, чтобы попытаться совершить в стране новый государственный переворот.