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Белый дом: США введут экономические санкции в случае «военной эскалации» России и Украины

Политика
Белый дом: США введут экономические санкции в случае «военной эскалации» России и Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 декабря. Соединенные Штаты готовы ввести жесткие экономические санкции в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Путина и Байдена состоялись сегодня в формате закрытой видеоконференции. Разговор лидеров двух государств продлился около двух часов.

В Белом доме уточнили, что ограничительные меры будут приняты не только Соединенными Штатами, но и их странами-союзниками. По словам Байдена, сейчас мировая общественность должна нацелится на деэскалацию вокруг Украины и возврату к дипломатии.

Несмотря на сообщения многих западных СМИ и политиков Россия не планирует никакой военной эскалации в отношении Украины, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он акцентировал внимание на том, что нельзя связывать передислокацию российской армии внутри страны с какими-либо агрессивными действиями.

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путин сша байден
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