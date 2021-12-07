Более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вогох на границе ЦАР

Банги, 7 декабря. Наемники из Чада напали на центральноафриканскую деревню Вогох, находящуюся в 75 километрах от города Бантагофо. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Ранее мы несколько раз сообщали о присутствии чадских сил, которые проходили военную подготовку на границе с ЦАР. Более 100 бандитов ворвались в населенный пункт Вогох и окружили местный рынок. Население Батангафо просит правительство прислать в регион дополнительные подразделения национальной армии (FACA) в целях обеспечения безопасности людей и имущества», — говорится в материале издания.

Журналисты уточнили, что наемники из Чада знают о нахождении на территории Центральноафриканской Республики множества контингентов многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Однако захватчики не боятся миротворцев и устраивают нападения на мирные деревни в их присутствии. «Голубые каски» в свою очередь снова демонстрируют неэффективность и не пытаются защитить людей.

Ранее вооруженные силы ЦАР задержали чадских разведчиков в районе Майого. Четыре наемника незаконно проникли в страну и попытались незаметно обойти контрольно-пропускные пункты на границе республики.