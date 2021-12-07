Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 22:23
22:16
Общество
«До чего город довели»: жители Петербурга страдают из-за гололеда и бездействия коммунальщиков
22:12
Политика
США исключили положение о санкциях против 35 россиян из оборонного бюджета
22:03
Происшествия
Четыре автомобиля загорелись возле больницы в Санкт-Петербурге
21:58
Происшествия
Авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем
21:56
Политика
Президенты России и США Путин и Байден обсудили кибербезопасность на онлайн-саммите
21:55
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с главой минтранспорта Камеруна строительство нового транзитного коридора
21:53
Общество
Жители Рязанского района Москвы рассказали о случившемся в МФЦ
21:52
Весь мир
Экоактивисты устроили демонстрацию против сейсмической разведки диких побережий ЮАР
21:50
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: главаря боевиков UPC необходимо экстрадировать в ЦАР и судить
21:44
Экономика
Санкции против суверенного долга России не вошли в проект оборонного бюджета США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вогох на границе ЦАР

Весь мир
Более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вогох на границе ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 7 декабря. Наемники из Чада напали на центральноафриканскую деревню Вогох, находящуюся в 75 километрах от города Бантагофо. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Ранее мы несколько раз сообщали о присутствии чадских сил, которые проходили военную подготовку на границе с ЦАР. Более 100 бандитов ворвались в населенный пункт Вогох и окружили местный рынок. Население Батангафо просит правительство прислать в регион дополнительные подразделения национальной армии (FACA) в целях обеспечения безопасности людей и имущества», — говорится в материале издания.

Журналисты уточнили, что наемники из Чада знают о нахождении на территории Центральноафриканской Республики множества контингентов многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Однако захватчики не боятся миротворцев и устраивают нападения на мирные деревни в их присутствии. «Голубые каски» в свою очередь снова демонстрируют неэффективность и не пытаются защитить людей.

Ранее вооруженные силы ЦАР задержали чадских разведчиков в районе Майого. Четыре наемника незаконно проникли в страну и попытались незаметно обойти контрольно-пропускные пункты на границе республики.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вогох на границе ЦАР
африка цар чад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать