Знаменитые мотоциклы «Урал» до сих пор вызывают восторг в Финляндии

Хельсинки, 7 декабря. Знаменитые советские мотоциклы «Урал», которые начали выпускать в СССР еще в 1941 году, до сих пор можно встретить не только в бывших республиках СССР, но и в некоторых европейских странах.

Многие жители Финляндии по-прежнему являются преданными поклонниками этого двухколесного вида транспорта и отзываются о нем исключительно с восторгом. Как оказалось, в этой северной стране до сих пор сохранилось около двух тысяч мотоциклов марки «Урал», сообщает финское издание Tekniikka&Talous. Более того, фанаты этого «железного коня» даже создали клуб по интересам.

Поклонники «Урала» регулярно собираются для совместных заездов на мотоциклах, а также помогают друг другу с ремонтом этих машин. Разумеется, старенькие «Уралы» нередко выходят из строя. Однако финские любители этих мотоциклов очень дружны и даже помогают друг другу искать недостающие детали для починки.

Чаще всего в Финляндии можно встретить модель «Урал М-72», либо его украинский аналог М-72К, который еще называют «Днепр». Экспортировать эти двухколесные машины из СССР в страны Европы начали только в 1953 году, после смерти Иосифа Сталина. Позже лицензию на их производство продали дружественным Индии и Китаю.

uralmoto.ru / пресс-служба «Урал Мото»

Одной из особенностей сохранившихся в Финляндии советских «Уралов» является то, что им нужен не обычный, а исключительно этилированный бензин. Впрочем, истинных европейских поклонников мотоциклов это не смущает. Как правило, финны просто добавляют в бензин вещество, заменяющее свинец. Однако в поездках в некоторые страны ЕС владельцам «Уралов» порой удается найти настоящий этилированный бензин, который для этих «железных коней» считается настоящим «медом».

Финны уверены, что даже сохранившиеся с советских времен «Уралы» до сих пор являются очень надежным видом транспорта, поэтому байкеры ездят на этих мотоциклах не только по Финляндии, но и спокойно выезжают за ее пределы.

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