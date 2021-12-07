Путин и Байден обсудили диалог США и России по стратегической стабильности

Москва, 7 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затронули тему двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности, сообщили в Белом доме.

Онлайн-встреча лидеров двух стран прошла вечером 7 декабря и продлилась чуть более двух часов. В рамках переговоров Путин и Байден обсудили диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, ситуацию вокруг Украины и совместную работу в сфере кибербезопасности.

«Президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран», — уточнили в администрации президента США.

Ранее в Сети появились первые кадры со встречи Путина и Байдена. Переговоры двух президентов прошли с использованием защищенной линии связи.