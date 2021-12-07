CNN: власти США не исключают возможность эвакуации американских граждан с Украины

Вашингтон, 7 декабря. Оборонное ведомство США изучает возможность эвакуации американцев с украинской территории на фоне раздуваемой западными СМИ истерии о «российском вторжении». Об этом информирует CNN, ссылаясь на источники.

Согласно информации источников, именно Пентагон занимается планированием действий на случай «непредвиденных обстоятельств» и на текущий момент рассматривает два сценария — небольшую эвакуацию госслужащих США с Украины и масштабную операцию с участием широкого круга американских граждан.

Однако Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не видит необходимости в принятии столь глобальных мер, поскольку украинские границы с Западом по-прежнему открыты. По словам ряда официальных лиц, обсуждения эвакуации являются частью планирования на случай эскалации ситуации с безопасностью.

Ранее США, Великобритания, Франция, Германия и Италия провели переговоры по поводу «напряженной» ситуации в приграничной зоне России и Украины. Кроме того, в Москве не раз подчеркивали, что РФ не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо государств.