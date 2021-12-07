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Армия Эфиопии выбила боевиков из трех городов штата Амхара

Весь мир
Армия Эфиопии выбила боевиков из трех городов штата Амхара
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 7 декабря. Национальные силы обороны Эфиопии (ENDF) совместно с силами Афар вернули под контроль несколько городов в штате Амхара.

В результате успешной операции правительственная армия закрепилась в населенном пункте Бати и заставила сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) перейти к отступлению. Также позиции покинули союзники боевиков, «Армия освобождения Оромо» (OLA) и «Силы обороны Тыграя» (TDF).

После успешного взятия Бати национальные войска выдвинулись в направлении городов Комболача и Дэссе. В результате непродолжительного вооруженного столкновения населенные пункты и трасса B11, соединяющая их с Бати, перешли под контроль ENDF и союзных сил. Армия уже приступила к разминированию пригородных зон для обеспечения безопасности дальнейшего продвижения.

Ранее ВС Эфиопии освободили от боевиков большую часть территорий штата Амхара. Наступление, спланированное премьер-министром Абий Ахмедом и генеральным штабом, принесло хороший результат, заявил министр правительственной службы связи Легессе Тулу:

«Армия под руководством премьер-министра Абий Ахмеда одержала наибольшую с момента масштабного военного наступления победу. Национальной армии и ее союзникам в лице ополчения штата Амхара (FANO) удалось взять под контроль города Гашена, Арбит и несколько других поселений.

Они разрушили укрепления сепаратистов, которые те построили с помощью украденных у людей ресурсов. Также правительственные войска изъяли у врага тяжелую артиллерию и оружие».

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африка эфиопия
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