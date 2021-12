Армия Эфиопии выбила боевиков из трех городов штата Амхара

Аддис-Абеба, 7 декабря. Национальные силы обороны Эфиопии (ENDF) совместно с силами Афар вернули под контроль несколько городов в штате Амхара.

????MAP UPDATE???? The ENDF+Afari forces have recaptured Bati. The ENDF is approaching Kombolcha from the east in strength. https://t.co/f2EaLqCBUY pic.twitter.com/sVf97SaXXM

В результате успешной операции правительственная армия закрепилась в населенном пункте Бати и заставила сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) перейти к отступлению. Также позиции покинули союзники боевиков, «Армия освобождения Оромо» (OLA) и «Силы обороны Тыграя» (TDF).

После успешного взятия Бати национальные войска выдвинулись в направлении городов Комболача и Дэссе. В результате непродолжительного вооруженного столкновения населенные пункты и трасса B11, соединяющая их с Бати, перешли под контроль ENDF и союзных сил. Армия уже приступила к разминированию пригородных зон для обеспечения безопасности дальнейшего продвижения.

????MAP UPDATE????

The ENDF+Allies have recaptured Dessie, Kombolcha, and the entirety of the B11 highway from Bati. Clearance operations are still ongoing in the countryside to ensure that it is secure. And we will remove the TDF marks from here soon.https://t.co/f2EaLqCBUY pic.twitter.com/BGXtykx9kV