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Бывший французский военный отдал свою награду сержанту ВС РФ за участие в операции в Сирии

Армия
Бывший французский военный отдал свою награду сержанту ВС РФ за участие в операции в Сирии
wikipedia.org  /  Clipper /Общественное достояние

Москва, 7 декабря. Российский военнослужащий получил от французского сержанта «Крест участника боевых действий» за участие в операции в Сирии. Церемония награждения прошла в подмосковном парке «Патриот».

Бывший французский военнослужащий Стефан Шиоди подарил свою награду российскому морпеху Северного флота сержанту Евгению Серге. Таким образом он выразил ему свое уважение за участие в контртеррористической операции в Сирии. Церемония передачи «Креста участника боевых действий» прошла в парке «Патриот».

«Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российскими военными, которые там были», — заявил француз.

Шиоди в беседе с прессой рассказал о своих русских корнях: его прадед был офицером Российской императорской армии и участвовал в Первой мировой войне.

Следует отметить, что в конце 2017 года помощь ВКС РФ сыграла едва ли не решающую роль в кампании сирийской армии в Заевфратье. Об этом напомнил руководитель проекта Astra Militarum в годовщину окончания операции ВС Сирии по освобождению провинции Дейр-эз-Зор от боевиков.

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Сирия франция вс рф
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