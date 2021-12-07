Бывший французский военный отдал свою награду сержанту ВС РФ за участие в операции в Сирии

Москва, 7 декабря. Российский военнослужащий получил от французского сержанта «Крест участника боевых действий» за участие в операции в Сирии. Церемония награждения прошла в подмосковном парке «Патриот».

Бывший французский военнослужащий Стефан Шиоди подарил свою награду российскому морпеху Северного флота сержанту Евгению Серге. Таким образом он выразил ему свое уважение за участие в контртеррористической операции в Сирии. Церемония передачи «Креста участника боевых действий» прошла в парке «Патриот».

«Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российскими военными, которые там были», — заявил француз.

Шиоди в беседе с прессой рассказал о своих русских корнях: его прадед был офицером Российской императорской армии и участвовал в Первой мировой войне.

Следует отметить, что в конце 2017 года помощь ВКС РФ сыграла едва ли не решающую роль в кампании сирийской армии в Заевфратье. Об этом напомнил руководитель проекта Astra Militarum в годовщину окончания операции ВС Сирии по освобождению провинции Дейр-эз-Зор от боевиков.