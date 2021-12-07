Читатели Daily Mail оценили шутку российского ведущего про британские власти

Москва, 7 декабря. Рабочий визит британского министра иностранных дел Лиз Трасс был освещен в юмористическом ключе в передаче «Время покажет». Шутки оскорбили авторов таблоида Daily Mail, зато его читатели их оценили.

Глава МИД Британии Лиз Трасс посетила с рабочим визитом Эстонию, где демонстративно проехалась на танке вдоль российской границы. Западная пресса тут же сравнила ее с легендарной «Железной леди» Маргарет Тэтчер, но в российской передаче «Время покажет» видео с Трасс показали под классическое музыкальное сопровождение клоунского выступления — «Марш гладиаторов». Британский таблоид Daily Mail был оскорблен этой шуткой над министром и разразился гневной статьей. «ПолитРоссия» приводит ее в пересказе.

Больше всего обозревателей разозлила шутка ведущего Анатолия Кузичева. Он напомнил, что лучшей иллюстрацией «критики Лондона» в адрес Москвы является известная фотография премьера Бориса Джонсона в парке аттракционов «Мир свинки Пеппы». Но праведный гнев авторов не разделили простые британцы. В комментариях к статье они назвали выходку Трасс «позорищем».

«Трасс — позор, как и все остальное наше правительство. Не могу поверить, что когда-то я гордился этой жалкой страной», — с горечью признал один из участников обсуждения.

Ассоциации с клоунадой при это возникла не только у авторов российской передачи. Британцы и сами назвали происходящее цирком и пожелали избавиться от «клоунов», которые сидят в их правительстве.

Ранее снимки с министром на танке искренне развеселили читателей журнала The Telegraph, они назвали их постановочными и пошутили, что теперь «Кремль точно дрожит от страха».