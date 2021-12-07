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Военнослужащие ЮВО провели чемпионат по гиревому спорту в Новочеркасске

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:22
Армия
Военнослужащие ЮВО провели чемпионат по гиревому спорту в Новочеркасске
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 7 декабря. Бойцы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту и определили 19 чемпионов в личном первенстве.

Чемпионат ЮВО привлек как опытных гиревиков, так и начинающих спортсменов. Соревнования проходили в городе Новочеркасск, сообщает телеканал «Звезда».

«Всех участников поделили на весовые категории. По итогам личного первенства выявлено 19 чемпионов. Лучшие сформируют команду для участия в окружном чемпионате в начале следующего года», — сказано в опубликованном сюжете.

Чемпионатом ЮВО по гиревому спорту были охвачены не только мужчины, но и женщины, отмечается в репортаже «Звезды». Ранее стало известно о начале зимнего периода боевого обучения в частях и соединениях ЮВО, в котором задействовано более 10 тысяч военнослужащих.

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