Военнослужащие ЮВО провели чемпионат по гиревому спорту в Новочеркасске

Москва, 7 декабря. Бойцы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту и определили 19 чемпионов в личном первенстве.

Чемпионат ЮВО привлек как опытных гиревиков, так и начинающих спортсменов. Соревнования проходили в городе Новочеркасск, сообщает телеканал «Звезда».

«Всех участников поделили на весовые категории. По итогам личного первенства выявлено 19 чемпионов. Лучшие сформируют команду для участия в окружном чемпионате в начале следующего года», — сказано в опубликованном сюжете.

Чемпионатом ЮВО по гиревому спорту были охвачены не только мужчины, но и женщины, отмечается в репортаже «Звезды». Ранее стало известно о начале зимнего периода боевого обучения в частях и соединениях ЮВО, в котором задействовано более 10 тысяч военнослужащих.