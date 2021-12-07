Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 22:22
22:16
Общество
«До чего город довели»: жители Петербурга страдают из-за гололеда и бездействия коммунальщиков
22:12
Политика
США исключили положение о санкциях против 35 россиян из оборонного бюджета
22:03
Происшествия
Четыре автомобиля загорелись возле больницы в Санкт-Петербурге
21:58
Происшествия
Авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем
21:56
Политика
Президенты России и США Путин и Байден обсудили кибербезопасность на онлайн-саммите
21:55
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с главой минтранспорта Камеруна строительство нового транзитного коридора
21:53
Общество
Жители Рязанского района Москвы рассказали о случившемся в МФЦ
21:52
Весь мир
Экоактивисты устроили демонстрацию против сейсмической разведки диких побережий ЮАР
21:50
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: главаря боевиков UPC необходимо экстрадировать в ЦАР и судить
21:44
Экономика
Санкции против суверенного долга России не вошли в проект оборонного бюджета США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Конгресс Чили одобрил законопроект о легализации однополых браков

Весь мир
Конгресс Чили одобрил законопроект о легализации однополых браков
Global Look Press  /  Luis Vargas / ZUMAPRESS.com

Сантьяго, 7 декабря. Конгресс Чили одобрил законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает новостное агентство France24.

Согласно сообщению, документ, который был одобрен Сенатом страны, во вторник, 7 декабря, был утвержден нижней палатой парламента. Теперь законопроект отправится на подпись президенту Себастьяну Пиньере, который неоднократно выражал поддержку этого документа.

Новый закон не только легализует однополые отношения, но и позволит однополым парам усыновлять детей. Страна легализовала однополые гражданские союзы в 2015 году и с тех пор движется в сторону легализации однополых браков — президент Мишель Бачелет направила законопроект в Конгресс в 2017 году. Несмотря на противодействие со стороны консервативных сил, спустя четыре года спорный закон был принят парламентом, в котором большинство принадлежит либеральным политическим силам.

Поддержка однополых браков стала одной из основных линий предвыборного противостояния между двумя кандидатами в президенты страны — леволибералом Габриэлем Боричем и правым консерватором Хосе Антонио Кастом.

После принятия закона Чили станет одной из немногих стран региона, где разрешены однополые браки. В Латинской Америке они легализованы в Коста-Рике, Эквадоре, Колумбии, Бразилии, Уругвае и Аргентине, а также в 14 из 32 штатов Мексики.

В то же время в стране действует строгое законодательство в отношении абортов. До 2017 года в Чили сохранялся полный запрет на аборты. В настоящее время прерывать беременность в стране разрешено только в случае изнасилования или при наличии соответствующих медицинских показаний.

Нижняя палата Конгресса Чили 1 декабря отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель беременности.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Конгресс Чили одобрил законопроект о легализации однополых браков
однополые браки чили
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать