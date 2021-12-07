Сантьяго, 7 декабря. Конгресс Чили одобрил законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает новостное агентство France24.

Согласно сообщению, документ, который был одобрен Сенатом страны, во вторник, 7 декабря, был утвержден нижней палатой парламента. Теперь законопроект отправится на подпись президенту Себастьяну Пиньере, который неоднократно выражал поддержку этого документа.

✅A LEY | Cámara respalda en último trámite el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo.



Se remite al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. #MatrimonioIgualitario ????️‍???? pic.twitter.com/4HMYkoiJ9c — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 7, 2021

Новый закон не только легализует однополые отношения, но и позволит однополым парам усыновлять детей. Страна легализовала однополые гражданские союзы в 2015 году и с тех пор движется в сторону легализации однополых браков — президент Мишель Бачелет направила законопроект в Конгресс в 2017 году. Несмотря на противодействие со стороны консервативных сил, спустя четыре года спорный закон был принят парламентом, в котором большинство принадлежит либеральным политическим силам.

Поддержка однополых браков стала одной из основных линий предвыборного противостояния между двумя кандидатами в президенты страны — леволибералом Габриэлем Боричем и правым консерватором Хосе Антонио Кастом.

После принятия закона Чили станет одной из немногих стран региона, где разрешены однополые браки. В Латинской Америке они легализованы в Коста-Рике, Эквадоре, Колумбии, Бразилии, Уругвае и Аргентине, а также в 14 из 32 штатов Мексики.

Chile’s Congress approves bill to legalize same-sex marriage https://t.co/gn5UBvlGjO — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) December 7, 2021

В то же время в стране действует строгое законодательство в отношении абортов. До 2017 года в Чили сохранялся полный запрет на аборты. В настоящее время прерывать беременность в стране разрешено только в случае изнасилования или при наличии соответствующих медицинских показаний.

Нижняя палата Конгресса Чили 1 декабря отклонила законопроект о декриминализации абортов в течение первых 14 недель беременности.