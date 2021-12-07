Политолог Пилецкая раскрыла, о каком моменте в отношениях с РФ молчит Украина

Киев, 7 декабря. Энергетический кризис на Украине продолжает набирать обороты. Киеву приходится покупать газ по высоким биржевым европейским ценам из-за нежелания приобретать его напрямую у России. При этом дороже становится не только отопление, но и электроэнергия, с выработкой которой у Незалежной тоже возникли проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывается признать сложившуюся в стране критическую ситуацию. Более того, глава государства даже заявил, что Незалежная впервые вошла в отопительный сезон без ограничений в энергоснабжении и роста тарифов.

Эксперты слова президента категорически опровергают. Большинство специалистов в энергетической сфере уверены, что Украину ждет крайне тяжелый отопительный сезон. И в первую очередь это связано с тем, что власти страны не хотят напрямую сотрудничать с Россией и покупать у нее газ по нормальным ценам.

Впрочем, в последние годы руководство Украины практически всегда списывает все свои ошибки и проблемы именно на «происки РФ». В то же время, как напомнила политолог Юлия Пилецкая, в Киеве скромно умалчивают о том, что именно Россия всегда приходила на помощь Украине и спасала ее в самые тяжелые, кризисные времена.

По словам эксперта, даже после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Москвой, РФ все равно оказывала энергетическую поддержку Украине, и это происходило далеко не один раз.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Надо понимать, что аварийные перетоки электроэнергии были всегда. Даже в 2014-2015 годах, в разгар войны в Донбассе, а также во время самого пикового момента в отношениях Киева и Москвы, шли перетоки электроэнергии из России. Но украинское министерство энергетики скромно умолчало о том, что это происходило в самые пиковые и кризисные моменты в рамках аварийной помощи по соглашению с Министерством энергетики РФ», — заявила Пилецкая в эфире телеканала UKRLive.

Как подчеркивает политолог, в особо тяжелые периоды без поддержки России на Украине могла произойти настоящая техногенная катастрофа. И только ответственное отношение РФ к этой теме помешало столь мрачному развитию событий.

«Без помощи России тогда могла произойти настоящая техногенная катастрофа. В России прекрасно понимали, что допустить этого нельзя, ведь без света остались бы целые регионы, поэтому и оказывали аварийную помощь. Тут можно только радоваться, что у нас были такие договоренности и соглашения, благодаря которым энергетика могла работать в безаварийном режиме», — уверена политолог Юлия Пилецкая.

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов ранее заявил, что в новом соглашении Киева с МВФ есть пункт, который может радикально изменить ситуацию в Незалежной.