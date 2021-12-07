Донбасс, 7 декабря. Армия Киева стягивает танки и артиллерийские системы к линии фронта. Подразделение ВСУ осталось без продуктов из-за празднования дня армии. Украинские силовики понесли небоевые потери и сбили насмерть мирную жительницу. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины один раз вели огонь по Донецкой Народной Республике. Под обстрелом из 120-мм миномета оказался город Горловка. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли спокойно, без провокаций.

Армия Киева продолжает стягивать технику и вооружения к линии боевого соприкосновения в больших количествах, свидетельствуют данные из отчетов миссии ОБСЕ. На железнодорожной станции в Красноармейске Донецкой области наблюдатели заметили 30 украинских танков Т-64. В Рубежном Луганской области также не ж/д станции наблюдатели зафиксировали 17 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

Подразделение ВСУ осталось без продуктов

Личный состав 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, выполняющей задачи в Луганской области, пожаловался в Министерство обороны Украины на задержки в поставках продуктов питания и средств отопления на позиции. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Жалобы начали поступать в преддверии празднования профессионального праздника — Дня ВСУ. В оборонном ведомстве ЛНР уточнили, что военнослужащие бригады связали задержки поставок с тем, что весь транспорт был задействован в подготовке к празднику.

Федеральное агентство новостей /

Охота украинских военных закончилась трагедией

Два дня назад во 2-м батальоне 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ произошел трагический инцидент, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Двое военнослужащих решили поохотиться на дичь, один случайно выстрелил в своего сослуживца. Солдат скончался на месте. По информации защитников ДНР, командование бригады скрывает инцидент от вышестоящего руководства и намерено представить потерю как боевую.

В зоне ответственности армейского корпуса ЛНР также произошел инцидент на позициях 2-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Нетрезвый военнослужащий случайно выстрелил в своего сослуживца из автомата. Пострадавший получил ранения, но остался жив. Как уточняют в Луганске, ЧП произошло в момент, когда стрелявший пытался открыть огонь в направлении позиций ЛНР, но промахнулся.

Пьяные киевские силовики сбили насмерть мирную жительницу

Украинские военные из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заранее начали отмечать профессиональный праздник и совершили наезд на жительницу Марьинки, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Инцидент произошел два дня назад к западу от Донецка после того, как пьяные силовики оставили позиции и поехали в магазин за выпивкой.

Управляя машиной в нетрезвом состоянии, водитель совершил наезд на женщину, от полученных травм она скончалась на месте. Очевидцы сообщают, что военные даже не пытались оказать местной жительнице первую помощь и скрылись с места происшествия.