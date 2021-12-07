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Ирина Шейк в одиночестве посетила Red Sea International Film Festival

Шоу-бизнес
Ирина Шейк в одиночестве посетила Red Sea International Film Festival
wikipedia.org  /  Cruks/CC BY-SA 3.0

Эр-Рияд, 7 декабря. Популярная модель и актриса Ирина Шейк появилась на открытии Red Sea International Film Festival в Саудовской Аравии. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера появилась на кинофестивале в одиночестве, но смогла поразить зрителей своим образом.

Шейк появилась на дорожке в глухом платье бренда Monot с открытой спиной. Образ требовал яркого акцента, и модель решила накрасить губы алой помадой. Она выглядела невероятно соблазнительно. Рядом с Шейк позировал продюсер Мохаммед Аль Турки. Зрители привыкли видеть его в смокинге, но для посещения Родины он выбрал традиционный наряд.

Никто не ожидал от гостей появления в традиционной одежде, но многие из звезд проявили дань уважения Саудовской Аравии. Тина Кунаки также выбрала глухое платье в пол. Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол выбрали открытые наряды, но добавили восточную нотку в свои образы.

Недавно Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении романа с Брэдли Купером, появившись с ним в обнимку во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Шейк в одиночестве посетила Red Sea International Film Festival
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