Банги, 7 декабря. Освобождение министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба в очередной раз подтвердило, что ЦАР является демократическим государством, считает координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи. Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.
«Проведение справедливого разбирательства в отношении члена правительственного аппарата доказывает, что власти страны выступают против политики безнаказанности.
Также это дело показало истинную позицию «Коалиции демократической оппозиции» (COD-2020). Партия в очередной раз сделала все, чтобы встать против действующего президента Фостен-Арканжа Туадера и раскритиковать его действия», — рассказал Косимачи в официальном коммюнике.
Активист считает, что центральноафриканцы понимают, зачем члены COD-2020 дестабилизируют обстановку в стране, и не собираются поддерживать противников демократии. Также Косимачи осудил Европейский Союз за критику в адрес российских специалистов, внесших вклад в обеспечение безопасности на территории ЦАР:
«Мы удивлены отношению ЕС к деятельности отечественных инструкторов. Европа не спешила обучать нашу национальную армию, а россияне доказали собственную эффективность, укрепили боевой потенциал правительственных войск и фактически спасли страну. Нужно делать правильные выводы».
Ранее министр юстиции ЦАР Памфил Орадимо заявил, что Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики подчиняется Франции и странам коллективного Запада:
«Процедуры ареста и освобождения Хасана Бубы рассматривались только Специальным уголовным судом, а он фактически находится под международным контролем и финансируется Парижем. Соответственно, выполняет заказ тех, кто пытается дискредитировать Банги».