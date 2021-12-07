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Talitha Koum: жители ЦАР не позволят оппозиции дестабилизировать обстановку в стране

Весь мир
Talitha Koum: жители ЦАР не позволят оппозиции дестабилизировать обстановку в стране
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 7 декабря. Освобождение министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба в очередной раз подтвердило, что ЦАР является демократическим государством, считает координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи. Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

«Проведение справедливого разбирательства в отношении члена правительственного аппарата доказывает, что власти страны выступают против политики безнаказанности.

Также это дело показало истинную позицию «Коалиции демократической оппозиции» (COD-2020). Партия в очередной раз сделала все, чтобы встать против действующего президента Фостен-Арканжа Туадера и раскритиковать его действия», — рассказал Косимачи в официальном коммюнике.

Talitha Koum: жители ЦАР не позволят оппозиции дестабилизировать обстановку в стране
www.facebook.com / @Renaissance.cf

Активист считает, что центральноафриканцы понимают, зачем члены COD-2020 дестабилизируют обстановку в стране, и не собираются поддерживать противников демократии. Также Косимачи осудил Европейский Союз за критику в адрес российских специалистов, внесших вклад в обеспечение безопасности на территории ЦАР:

«Мы удивлены отношению ЕС к деятельности отечественных инструкторов. Европа не спешила обучать нашу национальную армию, а россияне доказали собственную эффективность, укрепили боевой потенциал правительственных войск и фактически спасли страну. Нужно делать правильные выводы».

Ранее министр юстиции ЦАР Памфил Орадимо заявил, что Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики подчиняется Франции и странам коллективного Запада:

«Процедуры ареста и освобождения Хасана Бубы рассматривались только Специальным уголовным судом, а он фактически находится под международным контролем и финансируется Парижем. Соответственно, выполняет заказ тех, кто пытается дискредитировать Банги».

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африка цар
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