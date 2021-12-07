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Появился тизер сериала Данилы Козловского «Карамора»

Общество
Появился тизер сериала Данилы Козловского «Карамора»
Кадр из сериала «Карамора»

Москва, 7 декабря. Видеосервис START опубликовал на своем YouTube-канале тизер первого сериала режиссера Данилы Козловского «Карамора». Он также исполнил в шоу одну из главных ролей.

Действие происходит в России в начале XX века. Анархист Карамора (Данила Козловский) обнаруживает, что представители дворянства не те, за кого себя выдают. В ходе кровавой схватки со знатью он теряет любимую женщину и товарищей.

По мнению режиссера, это была альтернативная история страны, в некотором смысле даже «хулиганство» и эксперимент. Козловский пообещал зрителям мистику, лихо закрученный сюжет, а также хороший экшен.

«Зрителю стоит ждать смелости, жесткости, юмора и, конечно, любви», — написал он в Instagram.

Появился тизер сериала Данилы Козловского «Карамора»
Кадр из сериала «Карамора» /

В сериале снялись Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Игорь Гордин, Ольга Зуева и другие известные артисты. Премьера «Караморы» состоится зимой на сервисе START.

Ранее создатели представили новый трейлер кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Премьера картины неоднократно откладывалась из-за пандемии. В итоге компания Sony все-таки решила выпустить ее в январе 2022 года.

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сериал козловский карамора
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