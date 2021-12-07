Поправки о санкциях против «Северного потока — 2» не внесли в оборонный бюджет США

Вашингтон, 7 декабря. Власти Соединенных Штатов не стали вносить поправки о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны. Об этом свидетельствует информация из соответствующего документа.

Белый дом сумел добиться того, чтобы Вашингтон не внедрял ограничения в отношении энергетического проекта России и Германии, несмотря на позицию Республиканской партии, которая выступает против «СП-2».

Как стало известно ранее, Сенат США не принял оборонный бюджет из-за уйгуров и «Северного потока — 2». Ход проекта временно заблокировали республиканцы по причине того, что в документ не внесли поправки об ограничениях в отношении газопровода.

Теперь американское руководство намерено обсудить внедрение санкций против России на случай предполагаемого «вторжения» Москвы на территорию Украины, передает телеканал «360». Однако власти РФ такой вариант развития событий отрицают.