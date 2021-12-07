Главы МИД России и Чада обсудили в Москве вопросы безопасности и перспективы сотрудничества

Москва, 7 декабря. Россия видит перспективы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Чадом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пока у нас здесь, конечно, очень скромные цифры, но мы условились содействовать соответствующим ведомствам, деловым кругам в том, чтобы они развивали прямые контакты. Есть, по нашим оценкам, неплохие возможности в сфере энергетики, геологоразведки, информационных технологий, сельского хозяйства, здравоохранения», — сообщил российский дипломат.

Ранее Москву посетил глава МИД Чада Махамат Зене Шериф. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры, по завершении которых Лавров отметил высокий уровень гуманитарного сотрудничества между странами.

В данный момент отечественные вузы готовят несколько сотен специалистов из Чада, за последнее время образование в России получили около 2500 граждан африканской республики.

«Думаю, наш обмен позволил увидеть новые прекрасные перспективы для сотрудничества, взаимовыгодного для наших стран. В этой связи мы надеемся, что некоторые аспекты мы еще сможем обговорить в ходе предстоящего саммита Россия — Африка. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими государствами мы договорились о необходимости обновления соглашений, чтобы продвигать обмен во всех взаимовыгодных областях», — заявил министр иностранных дел Чада.

wikipedia.org / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic

Также Шериф рассказал, что государство столкнулось с угрозой в лице международного терроризма, которая угрожает безопасности мирного населения. Министр уточнил, что радикальные формирования дестабилизируют обстановку в Нигерии, Камеруне и Чаде благодаря иностранному финансированию:

«Мы делаем все возможное, Чад наиболее активно вовлечен в борьбу, но, к сожалению, международное сообщество недостаточно нас поддерживает».

Ранее Лавров заявил, что Москва намерена продолжить оказывать помощь странам Сахельской группы пяти (G5) в борьбе с террористическими группировками: