Российские истребители приняли участие в патрулировании границ Белоруссии

Минск, 7 декабря. Белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование. Боевые самолеты совершили полет вдоль границ Белоруссии, сообщили в минобороны республики.

В ведомстве отметили, что совместные действия предпринимаются для предотвращения нарушения границы на фоне увеличения числа полетов авиации западных стран.

«Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», — говорится в сообщении.

В начале ноября стало известно, что ВКС России и ВВС Белоруссии будут на постоянной основе проводить совместные полеты в белорусском воздушном пространстве. При этом в Минске отметили, что это решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.