Спецназ ВВО отработал ночное десантирование с Ми-8 на учениях под Хабаровском

Москва, 7 декабря. Масштабные учения подразделений специального назначения Восточного военного округа состоялись в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров военнослужащие совершили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 в ночное время. При этом согласно условиям тренировочного задания, спецназовцам следовало приземлиться на небольшом участке местности в тылу условного противника. Интервал между прыжками не превышал пяти секунд, что позволило значительно уменьшить район посадки.

В рамках второго этапа маневров спецназовцы провели разведка в тылу противника, а также отработали маскировку на местности. В учениях были задействованы более 150 военнослужащих.

Ранее стало известно, что в четырех регионах России состоялись масштабные учения снайперов. Маневры проходили в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.