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Читатели Daily Mail назвали Крым частью России после провокаций ВВС США над Черным морем

Армия
Читатели Daily Mail назвали Крым частью России после провокаций ВВС США над Черным морем
Федеральное агентство новостей

Лондон, 7 декабря. Крым является частью России, поэтому США и другие западные страны должны прекратить провокации у российских границ. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в небо на перехват самолета-разведчика ВВС США RC-135, который пытался приблизиться к границам России в районе Крыма. Британская газета Daily Mail посвятила статью этому инциденту, которая вызвала бурную дискуссию среди читателей.

Британцы раскритиковали журналистов, которые в своей публикации назвали полуостров «спорной территорией», напомнив, что Крым — это Россия.

«Крым не является "спорным", он фактически является российской территорией», — высказал свое мнение британец.

Кроме того, читатели осудили американских военных за провокации у российских границ и призвали Вашингтон отказаться от подобной деятельности.

«Что делает американский самолет так далеко от дома?» — задается вопросом один из читателей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили Россию со всех сторон своими военными базами. При этом Вашингтон активно нагнетает военную истерию у российских границ.

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россия сша великобритания крым
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