Лондон, 7 декабря. Крым является частью России, поэтому США и другие западные страны должны прекратить провокации у российских границ. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в небо на перехват самолета-разведчика ВВС США RC-135, который пытался приблизиться к границам России в районе Крыма. Британская газета Daily Mail посвятила статью этому инциденту, которая вызвала бурную дискуссию среди читателей.

Британцы раскритиковали журналистов, которые в своей публикации назвали полуостров «спорной территорией», напомнив, что Крым — это Россия.

«Крым не является "спорным", он фактически является российской территорией», — высказал свое мнение британец.

Кроме того, читатели осудили американских военных за провокации у российских границ и призвали Вашингтон отказаться от подобной деятельности.

«Что делает американский самолет так далеко от дома?» — задается вопросом один из читателей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили Россию со всех сторон своими военными базами. При этом Вашингтон активно нагнетает военную истерию у российских границ.