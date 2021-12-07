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Болгарские специалисты приступили к постройке новых патрульных кораблей

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 20:53
Армия
Болгарские специалисты приступили к постройке новых патрульных кораблей
Global Look Press  /  Marcus Brandt/dpa

София, 7 декабря. Строительство первого многоцелевого патрульного кораблей типа MMPV стартовало на верфи компании MTG Dolphin в болгарской Варне.

Проект реализуется под руководством немецкой NVL Group, которая в ноябре прошлого года подписала контракт на поставку болгарскому флоту двух патрульных кораблей.Стоимость программы оценивается в 420 миллионов евро. Поставка первого корабля запланирована на 2025 год.

Предполагается, что София сможет задействовать новые многоцелевые корабли в рамках совместных миссий под эгидой НАТО и Евросоюза. Ожидается, что они смогут противостоять любым типам угроз, включая воздушные и подводные.

Ранее стало известно, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит малые ракетные корабли «Каракурт». Благодаря высоким ходовым качествам и мощному вооружению они позволят оборонять не только Владивосток, но и Сахалин с Курильскими островами.

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болгария корабли варна
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