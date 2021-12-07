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Жители Рязанского района Москвы рассказали о случившемся в МФЦ

Общество

Трагедия, случившаяся сегодня в столичном МФЦ, потрясла всех жителей Рязанского района, которые неоднократно бывали в учреждении и, по их словам, могли оказаться на месте жертв или пострадавших в результате страшного ЧП.

«Это вообще, конечно, жесть происходит. Страшно, на самом деле, так жить, осознавать, что такое может произойти. Ты выходишь на улицу, а тут стреляют. Эх. Пришел в МФЦ — и пулю получил. Я не знаю, что делать, может, усилить охрану, хотя это тоже людей заставит больше беспокоиться», — сетует местный житель Максим.

Наталья живет в доме напротив МФЦ. Женщина узнала о трагедии от подруги и не сразу поверила в произошедшее. Но, выглянув в окно, была ошарашена: вместо привычного вида родной улицы, она увидела служебные автомобили, оцепление и десятки журналистов.

«Это ужасно, это в нашем районе в первый раз, это очень странно. Зачем и почему он это сделал — непонятно», — недоумевает Наталья.

Напомним, 45-летний Сергей Глазов открыл огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой, в здании МФЦ «Рязанский». В результате нападения пострадали четыре человека, включая ребенка: все они находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Погибли двое: администратор и охранник.

«Алексей Рузлев, который охранником там был, сам по себе обычный рабочий мужчина, кормил семью. Он в театре Чихачева работал и параллельно, я так понял, здесь. Все. Я слышал, что он хороший мужчина, веселый парень, никаких конфликтов с ним не было», — рассказывает житель соседнего дома Илья.

Преступник задержан, в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Ему грозит пожизненное заключение.

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Все новости / Общество / Жители Рязанского района Москвы рассказали о случившемся в МФЦ
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