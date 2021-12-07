Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России

Вологда, 7 декабря. Вологда стала первым городом, в котором остановился Дед Мороз из Великого Устюга в путешествии на поезде по всей России.

«Поезд Деда Мороза» является совместным проектом Российских железных дорог, Всероссийского Деда Мороза и Вологодской области. Поезд с Дедом Морозом был запущен 24 ноября. Участники мероприятия приняли решение, что в случае, если задумка окажется успешной, в следующем году поезд со сказочным волшебником стартует уже 18 ноября, в честь его дня рождения. На каждой остановке снежного поезда Дед Мороз вместе со Снегурочкой, снеговиками и гномами выходит к радостным встречающим его малышам.

«Спасибо вам за такой теплый прием. Долго ехали мы к вам из Великого Устюга и наконец-то приехали. Ну, рассказывайте, как живете? Как у вас год прошел?» — пообщался с встречавшими его детьми Дед Мороз.

Сказочного волшебника посетил и мэр Вологды Сергей Воропанов. Градоначальник пожелал, чтобы к следующему году город встретил Новый год без коронавирусных ограничений. Дед Мороз обещал, что вируса больше не будет, и все связанные с ним трудности останутся позади.

Решение проблемы пандемии остается одним из главных новогодних желаний Россиян. Так, дети медиков попросили волшебника «заморозить коронавирус». Также врачи пожелали счастья и здоровья своим близким.