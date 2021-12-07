Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ

Москва, 7 декабря. Сбербанк в прошлом месяце увеличил чистую прибыль до 101,6 млрд рублей. Этот же показатель в ноябре 2020 года составлял 78 млрд.

Чистая прибыль по РСЮУ за период с января по ноябрь увеличилась в 1,6 раза — до 1,147 трлн рублей. По итогам ноября активы банка выросли на 2,6% без учета валютной переоценки — до 38,1 трлн, прежде всего за счет кредитного портфеля.

Чистый процентный доход по итогам 11 месяцев повысился на 12,1%, а чистый комиссионный доход — на 14,8%.

«Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Транзакционную активность клиентов в ноябре поддержали сезонные распродажи, которые полностью компенсировали эффект от нерабочих дней в начале ноября», — говорится в отчетности.

Операционные расходы за 11 месяцев увеличились на 11,5%. В Сбербанке объяснили рост этого показателя пересмотром заработной платы и бонусов сотрудникам.

«Сбер» ранее поднял ипотечные ставки по кредитам как на новостройки, так и на «вторичку». Размер минимальной ставки по этим программам достигает теперь 9,3%.