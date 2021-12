Вашингтон, 7 декабря. Опросы общественного мнения, проведенные в штатах Мичиган и Огайо, продемонстрировали, что подавляющее число избирателей обеспокоены высоким уровнем коррупции в правительстве США.

Результаты опроса стали неожиданностью. В то время, как в США наметились явные линии раскола по партийным линиям, связанные с пандемией COVID-19, вопросами, которые касаются миграции, изменения климата, абортов и права владения оружием, оценки экономической ситуации и состояния инфраструктуры, представители обеих сторон политического спектра оказались удивительно единодушны в оценке коррупции со стороны правительства. Тем более результаты опроса примечательны тем, что они были получены в двух из ключевых штатов, где на каждых выборах разворачивается острейшая борьба между Республиканцами и Демократами, и результаты голосования в которых в конечном итоге определяют исход избирательной гонки.

Согласно результатам опроса, который был проведен в обоих штатах, 89% респондентов считают коррупцию в высших эшелонах власти проблемой, а 65% — серьезной проблемой. При этом проблемой вооруженного насилия обеспокоены 63% опрошенных, а вопросами, связанными с пандемией COVID-19 — 61%. Подавляющее большинство — 81% — согласны с тем, что коррупция широко распространена в федеральном правительстве. Еще большее количество избирателей в Мичигане и Огайо — 90% — согласны с тем, что коррупция в федеральном правительстве стоит налогоплательщикам больших денег.

Psaki Gets Asked About Hunter And Chinese Corruption … She Was NOT Happy (VIDEO) https://t.co/kZehZTWPaZ pic.twitter.com/DO77KAJZP8

Более того, избиратели считают, что коррупция в федеральном правительстве усиливается. Почти три четверти участников опроса в обоих штатах говорят, что коррупция в федеральном правительстве увеличилась за последние десять лет.

Федеральное агентство новостей /

Среди основных видов коррупции американцы назвали взяточничество, хищения, различные виды «откатов» и вымогательства (87% обеспокоены, 67% очень обеспокоены), получения выгоды от политических взносов, внесенных иностранными субъектами или отдельными лицами, стремящимися тайно влиять на политику — то, что правительство США во всем мире называет коррупцией, а применительно к самим Соединенным Штатам — лоббизмом (87% обеспокоены, 65% очень обеспокоены), и получения или получения выгоды от политических взносов от отдельного лица или компании, добивающихся специальных налоговых льгот или государственных контрактов, а затем отстаивающих свои интересы (90% обеспокоены, 65% очень обеспокоены). Абсолютное большинство избирателей в разных штатах, невзирая на пол, возраст, партийную принадлежность, образование и место жительства очень обеспокоены этими тремя типами коррупционных действий.

⁦@WhiteHouse⁩ #US Strategy on Countering #Corruption. I suggest the gov’t start w investigating ⁦@POTUS⁩ #Thanksgiving dinner w a #Billionaire exec of the ⁦@OneCarlyle⁩ group which currently has business before the #USA. #Hypocrisy #Lies https://t.co/Lt683ao04C