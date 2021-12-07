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Американцы назвали коррупцию самой серьезной проблемой правительства США

Весь мир
Американцы назвали коррупцию самой серьезной проблемой правительства США
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Вашингтон, 7 декабря. Опросы общественного мнения, проведенные в штатах Мичиган и Огайо, продемонстрировали, что подавляющее число избирателей обеспокоены высоким уровнем коррупции в правительстве США.

Результаты опроса стали неожиданностью. В то время, как в США наметились явные линии раскола по партийным линиям, связанные с пандемией COVID-19, вопросами, которые касаются миграции, изменения климата, абортов и права владения оружием, оценки экономической ситуации и состояния инфраструктуры, представители обеих сторон политического спектра оказались удивительно единодушны в оценке коррупции со стороны правительства. Тем более результаты опроса примечательны тем, что они были получены в двух из ключевых штатов, где на каждых выборах разворачивается острейшая борьба между Республиканцами и Демократами, и результаты голосования в которых в конечном итоге определяют исход избирательной гонки.

Согласно результатам опроса, который был проведен в обоих штатах, 89% респондентов считают коррупцию в высших эшелонах власти проблемой, а 65% — серьезной проблемой. При этом проблемой вооруженного насилия обеспокоены 63% опрошенных, а вопросами, связанными с пандемией COVID-19 — 61%. Подавляющее большинство — 81% — согласны с тем, что коррупция широко распространена в федеральном правительстве. Еще большее количество избирателей в Мичигане и Огайо — 90% — согласны с тем, что коррупция в федеральном правительстве стоит налогоплательщикам больших денег.

Более того, избиратели считают, что коррупция в федеральном правительстве усиливается. Почти три четверти участников опроса в обоих штатах говорят, что коррупция в федеральном правительстве увеличилась за последние десять лет.

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Федеральное агентство новостей /

Среди основных видов коррупции американцы назвали взяточничество, хищения, различные виды «откатов» и вымогательства (87% обеспокоены, 67% очень обеспокоены), получения выгоды от политических взносов, внесенных иностранными субъектами или отдельными лицами, стремящимися тайно влиять на политику — то, что правительство США во всем мире называет коррупцией, а применительно к самим Соединенным Штатам — лоббизмом (87% обеспокоены, 65% очень обеспокоены), и получения или получения выгоды от политических взносов от отдельного лица или компании, добивающихся специальных налоговых льгот или государственных контрактов, а затем отстаивающих свои интересы (90% обеспокоены, 65% очень обеспокоены). Абсолютное большинство избирателей в разных штатах, невзирая на пол, возраст, партийную принадлежность, образование и место жительства очень обеспокоены этими тремя типами коррупционных действий.

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По меньшей мере шесть из десяти опрошенных также выразили озабоченность по поводу конфликта интересов (89% обеспокоены, 61% очень обеспокоены) и по поводу должностных лиц, принимающих политические решения, которые приводят к личным или семейным выгодам (90% обеспокоены, 60% очень обеспокоены). Фактически, большинство людей в разных штатах очень обеспокоены тем, что чиновники проводят политику, которая приводит к личным выгодам.

Среди наиболее эффективных мер, направленных против коррупции, жители Мичигана и Огайо называют увольнение коррумпированных чиновников и запрет работы на государственных должностях, а также введение правил, затрудняющих получение должностными лицами личной выгоды от их политических решений, и повышение прозрачности политических расходов.

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Федеральное агентство новостей /

Кроме того, избиратели высказались в пользу прекращения практики, когда бывшие правительственные чиновники занимают должности в крупных корпорациях или группах с особыми интересами, которые они курировали во время работы в правительстве. По их мнению, это позволит избежать их влияния на политику правительства.

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сша коррупция
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