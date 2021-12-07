Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски

Мюнхен, 7 декабря. «Бавария» хочет продлить соглашение с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски.

Руководство «Баварии» не планирует приобретать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. По информации издания Abendzeitung, боссы мюнхенского клуба рассчитывают продлить контракт с Робертом Левандовски. Срок нынешнего соглашения капитана сборной Польши с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В составе мюнхенского клуба Левандовски выигрывал Лигу чемпионов и семь раз становился победителем немецкого первенства. Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского форварда в 60 миллионов евро.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок Первого канала. Турнир, в котором примут участие пять национальных команд, пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве.