Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 22:20
22:16
Общество
«До чего город довели»: жители Петербурга страдают из-за гололеда и бездействия коммунальщиков
22:12
Политика
США исключили положение о санкциях против 35 россиян из оборонного бюджета
22:03
Происшествия
Четыре автомобиля загорелись возле больницы в Санкт-Петербурге
21:58
Происшествия
Авария с участием 12 автомобилей произошла под Воронежем
21:56
Политика
Президенты России и США Путин и Байден обсудили кибербезопасность на онлайн-саммите
21:55
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с главой минтранспорта Камеруна строительство нового транзитного коридора
21:53
Общество
Жители Рязанского района Москвы рассказали о случившемся в МФЦ
21:52
Весь мир
Экоактивисты устроили демонстрацию против сейсмической разведки диких побережий ЮАР
21:50
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: главаря боевиков UPC необходимо экстрадировать в ЦАР и судить
21:44
Экономика
Санкции против суверенного долга России не вошли в проект оборонного бюджета США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски

Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww

Мюнхен, 7 декабря. «Бавария» хочет продлить соглашение с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски.

Руководство «Баварии» не планирует приобретать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. По информации издания Abendzeitung, боссы мюнхенского клуба рассчитывают продлить контракт с Робертом Левандовски. Срок нынешнего соглашения капитана сборной Польши с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В составе мюнхенского клуба Левандовски выигрывал Лигу чемпионов и семь раз становился победителем немецкого первенства. Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского форварда в 60 миллионов евро.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок Первого канала. Турнир, в котором примут участие пять национальных команд, пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
футбол бавария контракт левандовски чемпионат Германии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать